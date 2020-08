Disney’s Animal Kingdom dá as boas-vindas a um bebê Mandril

Foram duas semanas emocionantes durante a reabertura em fases do Walt Disney World quando recebemos os visitantes de volta aos nossos Parques e resorts. Neste fim de semana, nossa equipe que cuida dos animais no Parque Temático Disney’s Animal Kingdom também deu as boas-vindas a uma adição “colorida” à família animal! No sábado, 25 de julho, nasceu um filhote de mandril dos pais de primeira viagem Linus e Scarlett.

Mãe e bebê estão bem e passam bastante tempo unidos. De fato, o vínculo deles é tão próximo que, no exame neonatal do filhote, nossa equipe veterinária ainda não conseguiu determinar se o bebê é menino ou menina, porque a mãe o mantém muito perto da sua barriga. Scarlett e o filhote já começaram a fazer aparições curtas no seu hábitat na atração Kilimanjaro Safaris, juntando-se a outros membros do grupo de mandris. Assim que determinarmos o gênero e o nome, compartilharei no meu Instagram, @drmarkatdisney, então fique ligado lá!







Enquanto esse macaquinho é bem pequeno agora, mandris são, na verdade, a maior espécie de macacos do mundo. Eles são uma espécie vulnerável encontrada nas Florestas Tropicais Africanas ao longo da Linha do Equador, onde seu habitat está desaparecendo por causa do desmatamento e da caça furtiva. Este nascimento é um exemplo de como nossa equipe dedicada e altamente treinada de especialistas em cuidados com animais da Disney trabalha com a Associação de Zoológicos e Aquários (AZA) nos Planos de Sobrevivência de Espécies (PSEs). O PSE assegura a reprodução responsável de espécies ameaçadas de extinção, como o mandril, permitindo uma população saudável e geneticamente diversificada desses animais nos anos seguintes. Em maio passado, recebemos um adorável porquinho babirusa , mais uma história de sucesso de reprodução do PSE.

