Disney Junior Play, uma plataforma gratuita e repleta de conteúdo para pré-escolares

O app traz um conteúdo exclusivo para a sua família

No aplicativo Disney Junior Play, você pode acessar, de maneira gratuita, pacotes com conteúdo exclusivo para curtir em família. O app traz uma coleção com mais de 20 jogos que divertem e ensinam os caçulas de casa. Você pode baixar o Disney Junior Play nas lojas de aplicativos do seu dispositivo: Google Play e App Store.

No Disney Junior Play, você encontra um conteúdo exclusivo de Nivis – Amigos de outro mundo, Junior Express, PJ Masks, Fancy Nancy Clancy, Muppet Babies, Puppy Dog Pals, Vampirina, Princesas, Frozen, A Guarda do Leão e Mickey e seus amigos.

Nele, você também assiste a vídeos musicais, curtas-metragens e cenas dos seus personagens favoritos. Assim, você embarca em um mundo repleto de magia com jogos didáticos, ferramentas para desenvolver a sua criatividade e as suas músicas favoritas.

Para mais dicas interessantes, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos