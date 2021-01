Disney Cruise Line revela um vídeo inédito do seu próximo navio, o Disney Wish

por Jonathan Frontado, Diretor de Relações Públicas, Disney Cruise Line, Adventures by Disney e Disney Vacation Club

A “Disney Parks Magical Christmas Day Celebration” trouxe um trenó cheio de magia Disney, incluindo um vídeo inédito do Disney Wish, que zarpará em 2022.

Este clipe digital inédito mostra detalhes do deslumbrante Grand Hall e a deslumbrante estátua da personagem na base da escadaria, a icônica princesa da Disney que inspirou gerações por ter fé no poder de seus sonhos.

Quem é ela? Você não precisa esperar até o relógio bater meia-noite para descobrir...

Inspirado na beleza de um castelo de conto de fadas, o Grand Hall faz uma declaração de boas-vindas, estabelecendo o tom para uma encantadora férias em família, desde o momento em que os hóspedes embarcam no Disney Wish. É um cenário poético para Cinderella, cuja história é o exemplo perfeito de magia, transformando desejos em sonhos e sonhos em realidade - muito adequado para um navio chamado Disney Wish, você não acha?

O Disney Wish é o primeiro de três novos navios a ingressar à frota do Disney Cruise Line até 2025. Todos os três navios serão movidos a gás natural liquefeito e, com aproximadamente 144.000 toneladas e 1.250 cabines, que serão um pouco maiores que o Disney Dream e Disney Fantasy.

Fique ligado no Disney Parks Blog para mais informações sobre o Disney Wish.Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/Disney-Momentos-Magicos.