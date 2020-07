DisneyCruiseLife em casa: uma vida de pirata para você!

Olá, marujos! Sem dúvida, a noite do pirata é um dos eventos mais populares a bordo de um cruzeiro Disney. Esta grande comemoração é repleta de atividades emocionantes para toda a família, incluindo um banquete ao estilo bucaneiro, programas de jogos e entretenimento especial para a família.

Na #DisneyCruiseLife em casa de hoje, compartilharemos dicas e truques para transformar seu "porto doméstico" em um divertido navio pirata. Então, monte sua equipe e prepare-se para traçar o rumo da aventura com sua própria festa de “Piratas do Caribe”.

1. Qual será o traje? Vá até o seu armário e pegue suas botas, suas calças e sua camisa listrada favorita (de preferência uma com listras pretas, vermelhas ou azul-marinho) para compor um visual mais robusto. Você também pode caprichar ainda mais com uma camisa branca esvoaçante, um colete escuro e um chapéu de pirata. Se você quiser adicionar um acessório legal ao seu guarda-roupa inspirado em piratas, aqui estão as instruções para criar sua própria bandana pirata, cortesia de nossos amigos da família Disney.

2. Todos a bordo! Nosso evento Piratas no Caribe celebra “a vida de um pirata” em nossos restaurantes com um cardápio especial com pratos inspirados no Caribe. Você pode entrar no espírito bucaneiro e provar o gostinho das ilhas em sua casa com as deliciosas costelas de churrasco ao molho de goiabada.

3. Histórias de sereia! É melhor ter cuidado com o som encantador de uma canção de sereia! Uma forma de prestar homenagem a essas criaturas míticas sedutoras é com uma bandeja de cookies de cauda de sereia saborosos e caprichados dos nossos amigos da família Disney.





4. Mãos à obra! Essa é uma atividade divertida para os pequenos aventureiros da sua tripulação. Esta montagem de papel 3D trará mais alguns pequenos bucaneiros ao seu grupo de piratas. Apenas clique aqui para baixar o modelo e as instruções.



Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse: Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos