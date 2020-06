Dicas do STEAM da Walt Disney Imagineering: vamos começar com a arte!

Ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemáticas





Kevin Rafferty, Jr., Comunicação, WDI

Ao celebrar o dia 4 de maio, desenterramos este esboço inicial de Star Wars: Galaxy’s Edge. A imagem é um exemplo de como os Imagineers da Disney geralmente começam com um esboço desenhado à mão para ajudar a materializar e direcionar uma ideia antes que elas ganhem vida por meio de outras áreas do STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática).

Todas as cinco áreas trabalham em conjunto na Imagineering para desenvolver novos conceitos e criar experiências incríveis. Nesta nova série, os Imagineers compartilham suas dicas do STEAM com base no que funciona para eles. Abordaremos outras áreas do STEAM e mais dicas nas próximas publicações do blog, mas vamos fazer o que um Imagineer sugeriu e começar com “A” – arte!





Lyndsey Vincent, designer de interiores sênior, disse: “Com toda a excelente tecnologia disponível hoje em dia, pode ser tentador começar a desenhar na tela, mas você ficará surpreso em como colocar a caneta no papel muda a forma que você pensa em seu desenho. Ter um desenho à mão para revisar geralmente requer uma boa avaliação nas fases iniciais do desenho, pois a liberdade do desenho demonstra a intenção, mas deixa espaço para outras ideias surgirem. Ter boas habilidades com desenho à mão também será um fator de destaque no portfólio para aqueles que desejam se candidatar a uma faculdade ou a um emprego”





O designer de efeitos visuais Matthew Schoepf disse: “Criar arte e conteúdo para parques e atrações temáticas exige um alto nível de execução e planejamento técnico. Para estimular o pensamento criativo, é importante encontrar um momento de silêncio entre as tarefas ou no início da manhã ou à noite para pesquisar algo que o deixou muito curioso e estudá-lo para garantir que esteja crescendo como artista. Eu encorajaria os alunos a se recarregarem mentalmente, dedicando um tempo para estudar a arte do nosso passado, desde as cores e as luzes em pinturas tradicionais de paisagens até artistas cujos estudos de anatomia e esculturas estão amplamente disponíveis on-line. Você não precisa ser um artista ‘extraordinário’. Só é preciso um lápis, um pedaço de papel e curiosidade para começar.”





Lanny Smoot, pesquisador da Disney, aconselhou: “Se você deseja algo que ainda não existe neste mundo, pense em como seria se existisse e depois pense em como poderia fazer isso acontecer. Estude o máximo que puder sobre formas de transformar sua visão em realidade. Por exemplo, veja como outras pessoas podem ter se aproximado do que você deseja fazer. Estou sempre curioso e me pergunto se as coisas que não foram feitas poderiam ser feitas e se as coisas que estão sendo feitas poderiam ser feitas de formas melhores ou diferentes”

