Dia da Terra

Há 50 anos, celebramos o Dia Mundial da Terra, em 22 de abril.

O evento foi criado pela organização Earth Day para construir o maior movimento ambiental do mundo e conscientizar os humanos sobre a importância de viver em harmonia com o planeta.

As ações deste ano estão focadas em duas crises: a pandemia do Covid-19 e a mudança climática, que avança lentamente. O objetivo é aproveitar todas as ferramentas e ações que temos, por menores que sejam, e educar as novas gerações para assim mudarmos nossas vidas e nosso planeta.

Para saber mais sobre a Terra, as espécies protegidas, reduzir o uso de plástico no nosso dia a dia e muitos outros temas relacionados ao meio ambiente, é só acessar o site da National Geographic.