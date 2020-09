Descubra Tesouros e Segredos Preciosos a Bordo da “Pirates of the Caribbean” no Disneyland Resort

Ahoy, marujo! Embarque em seu próprio navio pirata e navegue para uma louca aventura em Pirates of the Caribbean no Disneyland Park. Esta atração o levará à Época Dourada dos Piratas, onde você encontrará o Capitão Barbosa enquanto ele procura o Capitão Jack Sparrow. Neste novo vídeo “Embarque & Aprenda”, mantenha seus olhos atentos para as curiosidades que podem revelar os esquemas desse temido bando de piratas trambiqueiros.

Desde sua estreia em 1967, a atração Pirates of the Caribbean no Disneyland Park já transportou milhões de Visitantes em uma heroica aventura. A envolvente experiência estreou como uma maravilha tecnológica e uma obra-prima das histórias e até inspirou um fenômeno global ao lançar a franquia de filmes extremamente popular.

