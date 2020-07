Confira Imagens do Amanhecer no Walt Disney World Resort

O amanhecer é um momento mágico no Walt Disney World Resort e, ao longo dos anos, nós capturamos muitos amanheceres inspiradores nos hotéis Resort Disney – desde a luz da manhã refletindo na água do Disney’s Polynesian Resort até os primeiros raios brilhantes de luz que se espreitam pelo Disney’s Riviera Resort.

Para comemorar a magia Disney retornando aos hotéis Resorts, estamos compartilhando com todos que estão em casa um pouco de pó de pirlimpimpim virtual com nossas imagens de arquivo favoritas do nascer do sol





Fique ligado para mais #DisneyMomentosMagicos como esse. E, de nosso amanhecer para o seu, tenha um ótimo e mágico dia!