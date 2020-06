Confira Esse Nascer Do Sol Mágico No Castelo Da Cinderela No Walt Disney World Resort

Ao nascer do dia, os primeiros raios de sol brilhantes que reluzem sobre as torres do castelo da Cinderela no Walt Disney World Resort são mágicos. Hoje, vamos compartilhar uma supresa especial ao nascer do sol do lugar mais mágico do Planeta – e você vai poder ver tudo em apenas alguns segundos!



Do nosso nascer do sol para o seu, desejamos um bom dia a todos vocês. E lembre-se, “Se você continuar acreditando, o sonho que você deseja se tornará realidade.”



Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos.