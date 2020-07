O Cinderella Castle está pronto para recebê-lo de volta ao Magic Kingdom Park

Assim como nós estávamos com saudades de você, imagino que você estava com saudades de visitar nossos Parques. Em sua próxima visita, haverá muitas coisas novas a serem observadas. Introduzimos novas medidas de saúde e de segurança em nossos Parques, como distanciamento físico e cardápios modificados em restaurantes. No Magic Kingdom Park, também continuamos a reforma real de nosso amado castelo.

O Cinderella Castle está atualmente recebendo uma reforma majestosa e o trabalho está quase concluído! O valioso ícone erguido no coração do Walt Disney World Resort está sendo reformado com aprimoramentos ousados, glamurosos, adequados ao Lugar Mais Mágico da Terra.

O Walt Disney Imagineering ajudou a selecionar o novo esquema de cores para dar ao Cinderella Castle seu novo visual reluzente. Elementos especiais, como um pó de safira nos telhados azuis e detalhes dourados, foram adicionados para fazer com que as torres icônicas brilhassem ao sol. Aqui está uma prévia do novo visual majestoso:

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse: Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos