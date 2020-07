Adicione mágica à próxima chamada de vídeo com imagens de fundo dos canais Disney

Afinal, os pequenos também querem personalizar as chamadas com os personagens preferidos.

Você não adoraria levar um pouco mais da mágica do Disney Channel para sua casa? Agora você pode, com as imagens de fundo do Disney Channel. Como as chamadas de vídeo não vão acabar tão cedo, não há hora melhor para acrescentar um pouco de diversão às suas reuniões e bate-papos. Anime sua próxima chamada de vídeo com imagens de fundo dos seus programas favoritos do Disney Channel, Disney Júnior e Disney XD, e até mesmo de alguns programas antigos do Disney Channel.

Aqui estão as instruções de como salvar as imagens de fundo!

Como baixar as imagens de fundo no celular:



1. Encontre uma imagem que você gostaria de baixar.

2. Use o dedo para pressionar sobre a imagem.

3. Selecione “adicionar às Fotos”.

Como baixar as imagens de fundo no computador:



1. Encontre uma imagem que você gostaria de baixar.

2. Clique em cada imagem com o botão direito do mouse e clique em salvar.

Agora, sobre as imagens de fundo!



Já imaginou como seria voltar no tempo com alguns dos seus personagens favoritos do Disney Channel? Agora é a sua chance! Embarque em uma jornada épica com a Kim Possible, ou pegue sua varinha e lance um feitiço mágico com seus amigos em Waverly Place. Crie seu próprio cenário para sua próxima chamada de vídeo e faça de sua reunião uma nova aventura!

Kim Possible

Os Feiticeiros de Waverly Place





Celebre sua criança interior com seus amigos favoritos do Disney Junior! O momento não poderia ser melhor para se juntar ao Mickey para um dia de diversão, ou viajar o mundo com os amiguinhos aventureiros do Júnior T.O.T.S. Você nem precisa sair de casa para experimentar essa aventura!



Mickey Mouse - Mix de Aventuras



T.O.T.S. - Serviço de Entrega de Filhotes

Nenhuma aventura é pequena demais! Leve seus colegas de trabalho em uma misteriosa jornada ao futuro com o Baymax em Operação Big Hero - A Série, do Disney XD; desvende os mistérios locais da pequena cidade de Gravity Falls, ou vá à caça de tesouros junto com a famosa equipe de DuckTales - Os Caçadores de Aventuras. Descubra seu lado aventureiro com essas imagens de fundo e seja o herói na sua próxima chamada de vídeo!

Operação Big Hero - A Série

Gravity Falls

DuckTales - Os Caçadores de Aventuras

E, claro, você pode entrar em outro mundo com esses favoritos do Disney Channel! Dê uma espiada no futuro na casa da Raven, ou experimente as emocionantes aventuras de fantasia musical ao lado dos Descendentes!

As Visões da Raven

Os Descendentes 3

Confira abaixo mais fundos do Disney Channel, Disney Junior e Disney XD.



Amphibia

Os Green na Cidade Grande

Gabby Duran - Babá de Aliens

The Owl House

Doutora Brinquedos

Puppy Dog Palls

Frangos Estelares no Espaço

Minhoca do Futuro

Galáxia Wander

Kick Buttowski - Um projeto de dublê

Star vs. as Forças do Mal

Os Vizinhos Green

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos