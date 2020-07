O Disney Junior preparou várias atividades para você

Essa publicação é para o verdadeiro fã do Disney Junior. Se você gosta de Nivis - Amigos de Outro Mundo, Vampirina e Muppet Babies, é só clicar com o botão direito do mouse nas imagens abaixo, salvá-las e se divertir com a turma do canal.

Atividade 1 - Escreva em cada espaço o nome das partes do corpo da Nika

Atividade 2 - Pinte os personagens e ajude a Vampirina a encontrar a Lobinho.

Atividade 3 - Encontre as sete diferenças e pinte

Atividade 4 - Ligue os números correspondentes a cada objeto com uma linha, Pense bem e adivinhe a qual série numérica cada um deles pertence.

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse: Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos