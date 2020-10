Hakuna Matata é lindo dizer...

Que tal esquecer os seus problemas com essas atividades para colorir de "O Rei Leão"? É só escolher a sua favorita, clicar com o botão direito do mouse no PC, ou ficar com o dedo em cima da imagem até surgir a opção "salvar" no celular, e se divertir. Pronto para colorir? Depois, os desenhos podem até virar decoração de algum lugar da sua casa.













Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos