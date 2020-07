Aprenda a fazer o suflê de chocolate do restaurante Palo da Disney Cruise Line

Se você já esteve em um cruzeiro Disney, é provável que sua boca tenha começado a salivar ao ler as palavras "suflê de chocolate do restaurante Palo". Esta sobremesa amada pelos hóspedes ganhou uma reputação como "essencial" em jantares no Palo, o restaurante exclusivo para adultos a bordo de todos os quatro navios da Disney.

Para sua sorte, este doce é feito com ingredientes que provavelmente estão na sua cozinha agora. Então, se você quer reviver uma noite das suas férias na Disney Cruise Line ou simplesmente se deliciar com uma bela sobremesa esta noite, confira este vídeo com um passo a passo de como fazer o famoso suflê de chocolate do restaurante Palo. A receita completa, incluindo o modo de preparo do nosso delicioso molho de baunilha, está listada abaixo.

Da próxima vez que navegar conosco, não deixe de jantar no Palo para uma experiência gastronômica inesquecível e quando o garçom perguntar se você gostaria de experimentar o suflê de chocolate, não tenha medo de dizer "sim!" em alto e bom som.



Suflê de chocolate do restaurante Palo (6 porções)



Ingredientes

• 3 colheres de sopa de manteiga e mais um pouco para untar as formas de suflê

• 6 colheres de sopa de açúcar e mais um pouco para polvilhar as formas de suflê

• 1 xícara de leite

• 3 colheres de sopa de farinha de trigo

• 3 colheres de sopa de cacau em pó holandês

• 56g (4 colheres de sopa) de chocolate amargo ou meio amargo derretido

• 4 ovos separados

• Molho de baunilha (receita a seguir)

Modo de preparo

1. Pré-aqueça o forno a 180°C.

2. Coloque uma chaleira cheia de água para ferver.

3. Unte seis formas de suflê de 30ml com manteiga e polvilhe com açúcar; reserve.

4. Leve o leite para ferver em uma panela pequena. Enquanto isso, derreta a manteiga em uma panela média em fogo médio. Adicione a farinha e o cacau à manteiga e misture com um batedor até obter uma consistência pastosa suave. Reduza o fogo e deixe cozinhar por 1 minuto.

5. Adicione lentamente o leite quente, mexendo até ficar homogêneo, depois acrescente o chocolate derretido. Deixe esfriar por 5 minutos, depois acrescente as gemas.

6. Bata as claras em uma tigela separada até estarem em ponto de neve. Adicione lentamente o açúcar, 1 colher de sopa de cada vez, até formar picos consistentes e macios. Coloque uma colher cheia de claras de ovos no chocolate e, em seguida, despeje as claras restantes até misturar tudo.

7. Despeje a massa nas formas de suflê previamente preparadas. Coloque as formas em uma assadeira grande e adicione água quente até cobrir a metade dos lados das formas.

8. Deixe assar por 20 minutos. Sirva imediatamente, com o molho de baunilha quente.

Molho de baunilha

Ingredientes

• 1 1/4 xícaras de creme de leite

• 1/4 fava de baunilha, cortada longitudinalmente

• 3 colheres de sopa de açúcar

• 2 gemas pequenas

Modo de preparo

1. Ferva o creme de leite e a fava de baunilha em uma panela em fogo médio.

2. Misture o açúcar e as gemas.

3. Adicione 2 colheres de creme de leite fervido à mistura de ovos e mexa bem, depois despeje a mistura novamente no creme restante e continue cozinhando em fogo baixo, mexendo continuamente de 3 a 4 minutos.

