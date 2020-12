Apertem os cintos para um “Embarque e Aprenda” a bordo de Millennium Falcon: Smugglers Run em Star Wars: Galaxy’s Edge

por Jeremy Schoolfield, editor administrativo, Relações Públicas do Walt Disney World Resort

Uma das minhas cenas favoritas dos filmes Star Wars é quando Han Solo leva a Millennium Falcon para o campo de asteroides em “O Império Contra-Ataca” (que, aliás, celebra seu 40º aniversário este ano). Quando criança, eu assistia a Falcon desviar desses asteroides graciosamente– e ao mesmo escapando dos caças TIE – e sonhava estar a bordo da “lata velha” mais rápida da galáxia”.

Esse sonho se tornou realidade no ano passado com a chegada de Millennium Falcon: Smugglers Run dentro da área temática Star Wars: Galaxy’s Edge na Disneyland na Califórnia e no Disney’s Hollywood Studios na Flórida. Nesta atração inovadora, você anda por aqueles corredores icônicos da nave e depois entra na cabine para assumir o controle da nave que fez o percurso de Kessel em menos de 12 parsecs.

Deve ter entrado poeira galáctica no meu olho na primeira vez que entrei na Falcon – tenho certeza que foi por isso que a minha visão ficou embaçada e meus olhos se encheram de lágrimas por um momento, certo? Millennium Falcon: Smugglers Run é uma atração incrível e imersiva que proporciona uma experiência Star Wars diferente de tudo que você já viveu. É por isso que estou tão empolgado para compartilhar este vídeo em nossa série “Embarque e Aprenda”, para que você faça uma viagem virtual nesse “monte de sucata” e descubra algumas curiosidades sobre a atração ao longo do caminho. Confira!









Quer saber mais? É claro que quer. Aqui estão mais algumas curiosidades sobre Millennium Falcon: Smugglers Run:



• A Millennium Falcon, ancorada no porto espacial do Black Spire Outpost em Star Wars. Galaxy’s Edge, mede mais de 30 metros de comprimento.

• Hondo Ohnaka, que acompanha a sua jornada, é um contrabandista querido pelos fãs de “Star Wars: A Guerra dos Clones” e “Star Wars: Rebels”, série animada de televisão. É na Millennium Falcon: Smugglers Run que ele é visto pela primeira vez fora das telas de televisão e cinema.

• Você entra na Falcon através de uma escotilha de acesso a bombordo. À medida que explora o porão principal da nave, você encontrará peças icônicas do Star Wars , incluindo o capacete e a esfera que Luke Skywalker usou em seu primeiro treinamento com o sabre de luz! Você pode se deparar com alguns ninhos de Porg também...

• A Industrial Light & Magic (a divisão de efeitos visuais da Lucasfilm) colaborou com a Walt Disney Imagineering para criar a plataforma de jogos e mídia interativa para a atração.

• Se a Falcon sofrer danos - como colidir em obstáculos ou for atingida por fogo inimigo - e não for devidamente reparada, a navegação será afetada e seus corredores mostrarão os danos quando você aterrissar.

• Os Disney Imagineers trabalharam com a Lucasfilm para garantir a autenticidade de todos os detalhes da Millennium Falcon - desde as mangueiras, tubos, interruptores e até mesmo os adesivos no casco exterior. Os Imagineers visitaram as produções cinematográficas de Star Wars no Reino Unido para estudar os sets da Falcon e estudaram a fundo as fotografias da nave nos arquivos da Lucasfilm.

Espero que você tenha gostado deste voo a bordo da Millennium Falcon e talvez aprendido alguma coisa durante o trajeto. Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos