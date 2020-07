Comemore o aniversário da Toy Story Land no Disney’s Hollywood Studios com um vídeo especial da montanha-russa Slinky Dog Dash

Hoje completa dois anos que Woody, Jessie, Buzz Lightyear e o resto de nossos amigos de “Toy Story” nos receberam no quintal do Andy para a inauguração da Toy Story Land no Disney’s Hollywood Studios, no Walt Disney World Resort, na Flórida.

Para comemorar essa ocasião fantástica, estamos oferecendo um passeio muito especial em uma das principais atrações da área, a Slinky Dog Dash – um passeio inigualável! Basta dar play no vídeo abaixo e deixá-lo te levar a uma experiência divertida e relaxante, enquanto o bom e velho Slink percorre a tela várias vezes.





Este vídeo também é uma ótima maneira de se preparar para a reabertura do Disney’s Hollywood Studios em 15 de julho, quando a Toy Story Land convidará você novamente para se tornar um "brinquedo honorário" e brincar com os melhores amigos do Andy em uma longa aventura. Após um passeio ao redor da área na Slinky Dog Dash, você pode dar uma volta na Alien Swirling Saucers, divertir-se com jogos clássicos de parques de diversão em 4D na Toy Story Mania! ou comer algo em Woody's Lunch Box.



Até lá, aproveite este passeio especial na Slinky Dog Dash e continue acompanhando os nossos #DisneyMomentosMagicos em Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos