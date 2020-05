O aniversário do Muppet*Vision 3D no Disney's Hollywood Studios!

O dia 16 de maio é especial para o Disney’s Hollywood Studios. Há 29 anos, o Muppet*Vision 3D foi revelado ao mundo! Essa é uma das minhas experiências favoritas no Disney’s Hollywood Studios – minha família até cita falas da atração entre si há décadas. (Minha favorita: Sam, a Águia, diz: “É um glorioso finale de três horas”, e Kermit, o sapo, responde: “Você tem um minuto e meio!”)

O Muppet*Vision 3D é baseado no “Muppet Show”, a série de televisão criada pelo lendário marionetista Jim Henson, que foi ao ar entre 1976 e 1981. A atração foi uma colaboração especial entre a Jim Henson Productions e a Walt Disney Imagineering, e é o último filme lançado com Henson como a voz de Kermit.

O teatro é uma réplica perfeita do Muppet Theater da série de televisão, e os Muppets convidam você para uma visita ao laboratório deles para mostrar a nova invenção cinematográfica: Muppet*Vision 3D!

Se você for como eu, também ficará animado para entrar no teatro e assistir ao show. Na maioria das vezes que você visita a atração, provavelmente, deve descer o corredor o mais rápido possível. No entanto, esse corredor é uma verdadeira Ilha do Tesouro de Alegria dos Muppets, por isso, estou compartilhando alguns cantos que você pode ter perdido em sua última visita:

• A segurança da sede mundial do Muppet*Vision 3D está dando uma pausa. Aparentemente, eles voltarão em cinco minutos... mas a chave está embaixo do tapete, caso você não consiga esperar tanto tempo.

• O diretório da sede mundial do Muppet*Vision 3D na parede à esquerda é um estudo de nomenclaturas cômicas, como o Instituto de Interrupção e Intimidação tendo Statler e Waldorf como rabugentos-chefe.







• Há quatro portas no corredor com vários departamentos dentro dos Muppet Labs. Meu favorito é o Departamento de Realidade Artificial, que traz uma mensagem secundária bem sutil: “Isso não é uma porta” (o que bagunçará a sua mente se você deixar...).

• Há fotografias de 10 Muppets penduradas nas paredes ao caminhar pelo corredor. Você consegue dizer o nome de todos eles?

Eu sei que agora podemos sentir como se estivéssemos presos aos nossos assentos como Statler e Waldorf, então espero que você tenha gostado dessa homenagem a todos os Muppets, mas principalmente ao Muppet*Vision 3D!

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos