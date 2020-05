5 playlists da Disney para você cantar e dançar em casa

Com os clássicos dos filmes da Disney e as músicas de maior sucesso de séries recentes, estas listas de reprodução convidam as famílias brasileiras a mexerem os esqueletos.

Em tempos como este, que as famílias brasileiras estão se cuidando em casa, a Disney traz cinco playlists musicais com os temas de filmes e séries para você se divertir junto.

#1 Disney Princesa

Tem alguma coisa mais divertida que cantar “Let It Go” ou “Um Mundo Ideal” com o som no volume máximo? Disponível no Spotify, o álbum Disney Princesa Brasil convida as famílias a curtirem as músicas mais queridas de filmes da Disney, como Moana – Um Mar de Aventuras, Frozen – Uma Aventura Congelante, Aladdin e A Bela e a Fera.

#2 Nivis - Amigos de Outro Mundo

A trilha sonora da série original do Disney Junior leva os fãs para uma viagem musical em outro planeta com músicas divertidas, como “Pata Pata”. A playlist em português inclui o tema “Amigos de outro mundo”, interpretado pelo ator e cantor Tiago Abravanel. Links do Spotify e Apple Music.

#3 Disney Bia

A playlist da produção original do Disney Channel combina músicas de diferentes ritmos, interpretados por Isabela Souza, Julio Peña e o elenco da série. Inclui os sucessos “Grita”e “Tu Color Para Pintar”, entre outros.

#4 Disney Channel Hits

Uma playlist do Spotify feita exclusivamente para os fãs do Disney Channel ouvirem suas músicas favoritas. Ela tem as canções mais conhecidas das séries e dos filmes recentes do canal, como Disney Bia, Sou Luna, as sagas Descendentes e Zombies, assim como clássicos de High School Musical, Hannah Montana e Camp Rock.

#5 Disney Hits

Se você se considera o fã número 1 dos filmes da Disney, esta playlist é perfeita. Ela conta com músicas tradicionais como Amigo, Estou Aqui de Toy Story, Under The Sea de A Pequena Sereia e Hakuna Matata de O Rei Leão e sucessos mais recentes como Muito Mais Além de Frozen 2 y Lembra-te de Mim de Coco – A Vida é uma Festa.

Para curtir mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com/DisneyMomentosMagicos